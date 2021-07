PAN-Madeira solidário com vítimas das inundações no centro da Europa

O PAN-Madeira está a acompanhar “com profunda consternação os efeitos catastróficos das inundações que afectaram o centro da Europa e provocaram a perda de vidas humanas e danos avultados em infraestruturas essenciais, e que muito têm afectado as nossas comunidades nestes territórios”.

Numa nota de imprensa, o partido lembra ainda que o Verão de 2021 está a ser trágico, por ocorrências decorrentes das Alterações Climáticas, e que importa alterar uma série de comportamentos.

“Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias, a quem apresentamos sentidas condolências, bem como os votos de rápida recuperação a todos os feridos”.