França regista 16 mortes e 10.949 infecções

A França registou 16 mortes nas últimas 24 horas e 10.949 novos casos de infeção por covid-19, contabilizando um total de 111.496 óbitos, de acordo com os dados divulgados hoje pelas autoridades de saúde.

Os números revelam um "ligeiro" aumento face aos dados de sexta-feira (10.908), elevando o número total de contágios em França desde o início da pandemia para os 5,8 milhões.

Nas últimas 24 horas, ocorreram 16 mortes por covid-19 nos hospitais franceses, registando-se um total de 111.496 óbitos.

As autoridades francesas referem que o aumento de casos se deve à variante Delta, estimando que seja responsável por 67,5% dos novos contágios.

Apesar do aumento do número de casos, a situação nos hospitais de França continua a "melhorar gradualmente", uma vez que estão internadas menos 49 pessoas em enfermaria (6.922) e menos 24 em unidades de cuidados intensivos (890).

A França anunciou hoje que os passageiros não vacinados oriundos de Portugal, Espanha, Países Baixos, Grécia, Chipre e Reino Unido terão de apresentar a partir de domingo um teste (PCR ou antigénio) feito com um máximo de 24 horas (até agora 72 horas).

A pandemia de covid-19 provocou, até à data, mais de quatro milhões de mortos em todo mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a agência France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.