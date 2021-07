Via Rápida desimpedida após resolução do acidente

A via rápida já está desimpedida após a resolução do acidente que, esta manhã, envolveu algumas viaturas em cima da ponte antes do túnel da Quinta da Palmeira.

A assistência da ViaLitoral chegou prontamente, mas ainda demorou cerca de hora e meia a retirar as viaturas e a normalizar a circulação na faixa da esquerda.

Até então e numa fila que chegou a ter cerca de 3 km, as centenas de viaturas, que seguiam no sentido Machico-Ribeira Brava, faziam a circulação pela faixa da direita em marcha lenta.