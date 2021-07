Acidente deixa via rápida congestionada entre a Cancela e a Boa Nova

Um acidente de viação ocorrido na via rápida, antes da saída para a Cancela, no interior do túnel, está a congestionar o trânsito, pelo menos, até à zona da Boa Nova.

Não há, por enquanto, indicação de feridos decorrentes deste sinistro, apenas um congestionamento de trânsito no sentido Funchal - Santa Cruz.

A ViaLitoral já se encontra no local.