Resgatado de barco de pesca após sofrer acidente a bordo

Um homem que se encontrava numa embarcação a cerca de 12 milhas a Sul de Câmara de Lobos sofreu ontem à noite um acidente com material de pesca (ao que tudo indica com um anzol) e teve de ser resgatado.

O SANAS Madeira recebeu o pedido de socorro e comunicou à Marinha. Foi enviada para o local uma embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal, uma vez que estava mais próxima do local, tendo o pescador sido resgatado por volta das 22 horas.

Em terra era já aguardado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.