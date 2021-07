Cemitério é primeira promessa do PSD no Porto da Cruz

O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal de Machico, Norberto Ribeiro, prometeu hoje que o cemitério do Porto da Cruz "será a primeira obra a lançar nesta freguesia", caso vença as eleições autárquicas.

Criticando a "falta de empenho" na resolução deste problema por parte do actual executivo socialista e reitera que a sua candidatura não se ficará "pelos anúncios e pelos estudos".

"Lançaremos a obra no terreno e assumiremos, com responsabilidade e verdade, a solução para este problema, na base do compromisso que as pessoas desta freguesia merecem”, reforçou.

Norberto Ribeiro que diz ainda não entender a postura mais recente da autarquia, que vem agora a público falar de estudos, “quando, há cerca de dois anos, o LREC fez uma proposta de monitorização dos terrenos do cemitério que foi ignorada pela Câmara Municipal, que alegava ter esses recursos técnicos de monitorização”.

A verdade, prossegue o candidato, “é que, até o momento e após ter solicitado o relatório de monitorização dos terrenos em três reuniões de vereação consecutivas, o executivo municipal não foi capaz de apresentar qualquer relatório, o que estranhamos, até porque já procedeu à demolição do elevador com um custo de 20 mil euros, sem que tenha apresentado qualquer relatório ou base de perícia técnica”.

Para Norberto Ribeiro, "as sondagens dos terrenos já deveriam ter sidos feitas no início de 2021, atendendo a que o período de monitorização sugerido pelo LREC não deveria ser inferior a um ano” e, como tal, estranha que as mesmas "sejam anunciadas a dois meses das eleições e quando ainda nem foram para o terreno".

Mais estranho ainda, vinca o candidato, “é o facto desta obra não avançar, quando existe, inclusive, a garantia do seu financiamento por parte do Governo Regional, que, ao contrário deste executivo municipal, nunca voltou costas ao Porto da Cruz”.