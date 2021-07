Carro despistou-se e caiu dentro de uma ribeira

Um automóvel despistou-se ao final do dia de ontem, na Tabua, e foi parar a dentro de uma ribeira.

Deste acidente resultou um ferido, um indivíduo do sexo masculino, que foi socorrido no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponto do Sol.

Segui depois de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada consciente e orientado.