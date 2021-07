Ribeira Brava requalifica cemitério da Tabua

O cemitério da Tabua foi o primeiro a ser intervencionado, no âmbito do projecto de requalificação que a Câmara Municipal da Ribeira Brava tem em curso para dotar estes espaços de melhores condições.

As obras incidiram na recuperação e pintura dos muros de suporte e na criação de novos acessos às campas, com relva em todo o espaço, para torná-lo mais aprazível, de acordo com a nota enviada à comunicação social, pela autarquia.

Os trabalhos foram feitos, na sua maioria, pelos funcionários da Câmara Municipal, tendo sido necessário recorrer a serviços externos para alguns trabalhos específicos.

Segundo o presidente da autarquia, a obra teve um custo estimado de cerca de 125 mil euros, em materiais e mão-de-obra, e é uma mais-valia para a freguesia da Tabua que passa a ter um cemitério com uma imagem renovada.

Os cemitérios nunca são espaços agradáveis e é importante dotá-los com uma imagem moderna e mais agradável, que contribua para entristecer menos as pessoas Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava

A autarquia pretende replicar este modelo de recuperação para outros cemitérios do concelho, de acordo com a disponibilidade financeira. Alguns, devido à sua grandeza, terão de ser requalificados por empreitada, como é o caso dos cemitérios da Ribeira Brava e do Campanário.