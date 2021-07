Parque de estacionamento no Porto Santo está nos planos do PSD

Nuno Batista, candidato do PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Santo defende o aumento da capacidade de parqueamento automóvel na cidade, uma solução que visa corresponder “aos constrangimentos diariamente sentidos pelos munícipes perante a falta de lugares de estacionamento em número suficiente para satisfazer as necessidades de quem tem que se deslocar ao centro”, vinca o candidato.

A candidatura destaca que a situação “se agrava e muito no Verão, tornando mais palpáveis e visíveis as nossas limitações quanto à oferta de lugares, o que origina o afunilamento de algumas das vias circundantes que são preferencialmente utilizadas pelos automobilistas para parqueamento”.

O PSD avança que tem uma solução para garantir a acessibilidade e estacionamento na cidade, que passa por, em parceria com o Governo Regional, criar um parque de estacionamento na Rua Berta Moura Teixeira de Aguiar, onde actualmente se encontra instalado o parque de materiais da vice-presidência do Governo, nas imediações da antiga escola da vila, devendo o estaleiro mudar-se para o Parque Empresarial do Porto Santo.

A nossa ideia passa por requalificarmos aquele espaço e dotarmos a cidade do Porto Santo de uma infra-estrutura condigna, que respeite o equilíbrio paisagístico que pretendemos para a nossa cidade e que simultaneamente disponibilize uma capacidade de estacionamento entre 100 a 150 lugares, que ficarão sob gestão camarária. Dada a localização daquele espaço, mesmo às portas da cidade, tal facilitará a comodidade e a mobilidade de quem necessite de se deslocar por meios próprios à cidade. Nuno Batista, candidato à Câmara Municipal do Porto Santo

Quanto à política de custos a implementar para os automobilistas, Nuno Batista observa que “deverá imperar a óptica do utilizador-pagador, sendo que a mesma deverá ser adequada e atender a diversos factores: horários, tempo limite máximo de utilização, época do ano e tipologia do utilizador, de modo a contribuir para a actividade do pequeno comércio localizado no centro da antiga Vila Baleira”, conclui.