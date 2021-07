Paulo Pereira, presidente da TáxisRAM, disse ao DIÁRIO que decidiu apostar na Ilha Dourada, “porque nada foi feito até agora no Porto Santo e para os profissionais neste sector”.

“Nós, como nova associação, estivemos em Fevereiro deste ano Porto Santo para ver as habilitações na ilha e tivemos algumas situações que anotamos e prometemos que íamos arranjar soluções. Hoje estamos cá para cumprir a referida promessa”, afirmou o responsável da TáxisRam, durante a apresentação do novo 'mupi' instalado no centro de Vila Baleira.

Paulo Pereira considera “esta situação é uma mais-valia para o sector no Porto Santo, pois nunca houve aqui de facto um placar desta dimensão” e que revelou também que "esta será a primeira praça de táxis na Região a vai ter um telefone com sistema Wi-Fi”.

O presidente da TáxisRam enalteceu o papel do Governo Regional, nomeadamente da vice-presidência e também da autarquia local neste processo. Um apoio "sempre bem-vindo" e "benéfico”, frisou.

“Na ilha da Madeira o Governo Regional ajudou em 100 % e na ilha do Porto Santo, ajudou em 150%, o que é uma discriminação positiva".