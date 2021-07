Candidato do Chega à CMF defende mais apoios para modalidades desportivas

Na sequência de uma visita à Associação de Futevólei da Região Autónoma da Madeira (AFRAM), o candidato do Chega à Câmara do Funchal, Miguel Castro, defende que deveria "ter sido feito mais pelas instituições e associações que dedicam à actividade física" no concelho.

O candidato fez-se acompanhar de João Sousa, membro da sua equipa, para visitar o presidente e outros membros da AFRAM, na última segunda-feira, 5 de Julho. O convite partiu do próprio presidente da associação, que deu a conhecer o trabalho desenvolvido, bem como os objectivos futuros, nomeadamente de conseguir um espaço permanente para a pratica de desportos de areia.

Actualmente os atletas desta associação têm vindo a vindo a desenvolver as suas actividades desportivas na praia Formosa, que fica muito condicionada pelas subidas de marés e pelos dias de mau tempo. Apesar de tudo é de salutar o contributo que os atletas dão a nível da limpeza e preservação daquele espaço. Chega Madeira

Miguel Castro acredita que a CMF poderia ter feito mais pelas instituições e associações que se dedicam à actividade física e defende que "deverá ser criado um espaço próprio para esta pratica desportiva". O Chega Madeira entende que é preciso olhar para todas as modalidades desportivas e não apenas para a prática desportiva do futebol.