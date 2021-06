João Paulo Luís quer mais médicos de família em Santana

O candidato do PSD à Presidência da Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís, reuniu, juntamente com a sua equipa, com o secretárioregional da Saúde e Protecção Civil, num encontro que serviu para analisar assuntos que, suboinha o PSD, "são, nestas áreas, do interesse da população de Santana".

Um dos objectivos da reunião, explica o partido através de comunicado "foi levar à tutela as preocupações que têm vindo a ser expressas pela população relativamente à resposta dos serviços de saúde no concelho, nomeadamente a cobertura de médicos de família e o horário de funcionamento do serviço de urgência".

De acordo com o partido, as preocupações transmitidas foram bem acolhidas por Pedro Ramos, que admitiu ser necessária uma reorganização administrativa para garantir a cobertura dos cuidados de saúde, numa ocasião em que também vincou a importância de alocar mais recursos humanos aos Centros de Saúde do concelho, nomeadamente médicos, enfermeiros e assistentes operacionais.

Melhorar a qualidade da resposta aos utentes é uma prioridade partilhada entre o governante e a candidatura do PSD às próximas eleições.