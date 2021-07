Atletas do Clube Desportivo Escola Santana brilham no Trail Val D´Aran nos Pirenéus

Os atletas do Clube Desportivo Escola Santana, Lovisa Clevehorn, João Sousa, Nelson Neves e José Barradas superaram com distinção a estreia em provas de três dígitos na 1.ª edição do Trail Val D´Aran, By UTMB que decorreu nos Pirenéus durante este fim-de-semana.

Lovisa Clevehorn, João Sousa e Nelson Neves escolheram a prova 'Camins d’ Her - CDH” (105 km com 6500m D+), uma viagem pelas partes mais altas e selvagens do Val d'Aran.

Luis Barradas foi mais ousado e participou 'na prova 'rainha' da competição 'Torn dera Val D’Aran - VDA' (164 km com 10700m D+).

Por terem sido finalistas nesta prova, os atletas garantiram, nos próximos dois anos, entrada directa no Trail de Mont Blanc.

Classificação

Luís Barradas – 33h43m (54º geral e 22º M1H)

Nelson Neves – 21h13m (183º geral e 88 M1H)

João Sousa – 23h10m (297º geral e 24 M2H)

Lovisa Clevehorn – 22h52m (10ª geral e 7ª SED)