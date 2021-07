Representante da República recebeu o Comandante do navio-escola 'Sagres'

O Representante da República recebeu hoje em audiência o Comandante do Navio da República Portuguesa 'SAGRES', Capitão-de-Fragata António Manuel Maurício Camilo.

O Comandante teve ocasião de informar Ireneu Cabral Barreto sobre a actual missão do navio, que embarca 41 cadetes da Escola Naval, e dos constrangimentos provocados pela pandemia na programação da 'SAGRES', nomeadamente no cancelamento da participação nas comemorações do quinto centenário da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, prevista para 2020.

O Representante da República aproveitou o momento para enaltecer mais uma passagem da 'Sagres' pela Região, naquela que é a 44.ª visita do navio ao porto do Funchal, relevando o seu papel fundamental na formação dos militares da Armada Portuguesa, destacando igualmente a sua missão de representação, a nível mundial, de Portugal e da sua ancestral tradição marítima.