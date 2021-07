PSD-M recebeu deputados da Assembleia legítima da Venezuela

O PSD, através do seu grupo parlamentar, recebeu hoje uma delegação da Assembleia Nacional da Venezuela, legitimamente eleita, integrada pelos deputados Ramon Lopez e Dinorah Figuera, e pelo adjunto do Ministro de Negócios Estrangeiros do governo interino, Aldo De Santis.

Os sociais-democratas manifestaram a sua solidariedade e disponibilidade para acompanhar um processo de transição democrática naquele país. Carlos Fernandes, no encontro que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira, defendeu a necessidade de ser feita uma maior pressão do Governo português contra o Regime de Maduro junto da União Europeia e da comunidade internacional.

“A Venezuela não pode continuar com dois presidentes, duas assembleias nacionais e dois tribunais supremos de justiça. Tem de ter uma mudança já, não pode esperar mais", disse o deputado madeirense.

Carlos Fernandes saúda "o acordo de salvação nacional, que partiu do Governo, legitimamente eleito, e que visa a entrada de ajuda humanitária, que constitui uma situação urgente, e também de vacinas".

O deputado indica ainda que este inclui "uma saída eleitoral com condições e que não impossibilite o voto por parte de alguns cidadãos. Uma solução que só pode passar pela realização de eleições «justas e livres» e que é acompanhada pelo PSD, que está, desde a primeira hora, na linha da frente na reivindicação de uma posição firme de Portugal e da comunidade internacional na defesa da liberdade e da democracia na Venezuela".