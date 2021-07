Danos causados pelo temporal de 25 de Dezembro ainda não estão resolvidos, acusa CDU

A Candidatura da CDU aos órgãos autárquicos do concelho de São Vicente esteve esta sexta-feira, 9 de Julho, na Freguesia da Ponta Delgada. O cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de São Vicente, António Batista Monteiro, aproveitou a ocasião para dar conta que ainda há muito a fazer sete meses depois do temporal de 25 de Dezembro de 2020.

A CDU considera que a reconstrução das zonas afectadas pelo temporal têm de ser uma prioridade para a Câmara Municipal de São Vicente e para o Governo Regional.

Apesar da muita propaganda da Câmara Municipal de São Vicente e do Governo Regional afirmando que a generalidade dos problemas causados pelo temporal de 25 de Dezembro de 2020 estão resolvidos, verificamos no terreno que a realidade é bem diferente. Nas freguesias da Ponta Delgada e de Boaventura bastou serem apagados os holofotes das câmaras de filmar para que as localidades afectadas e as suas populações ficassem votadas ao abandono. Junto às estradas principais tudo foi feito para dar a ideia que existiu uma resolução rápida dos problemas, mas nas estradas secundárias, e onde vivem as pessoas, sete meses depois muito ainda está por fazer. António Batista Monteiro, CDU

António Monteiro destaca que uma parte significativa do arruamento na Zona dos Lameiros, na Estrada Regional que faz a ligação entre a freguesia a Ponta Delgada e a freguesia de Boaventura, desmoronou devido ao temporal de Dezembro de 2020. "Até a data, ainda não foram iniciadas as obras de recuperação da referida via de acesso", denuncia.

O representante da CDU declara ainda que a rede de água de rega ainda foi recuperada, o que tem vindo a afectar a população agrícola daquele concelho, nomeadamente na Primeira Lombada da Ponta Delgada. A desactivação dos poços de rega, é outro factor que põe em causa a produção agrícola daquela localidade.

Existem pessoas que ficaram com os seus terrenos devastados e com os muros de suporte completamente destruídos, mas pelo facto de não estarem registados como agricultores não receberam qualquer apoio para a reconstrução dos muros de suporte, muros esses que são fundamentais para a proteção de pessoas e bens. António Batista Monteiro, CDU

A CDU acusa a Câmara Municipal de São Vicente e o Governo Regional de não dar resposta necessária para resolver os problemas decorrentes da tempestade de 25 de Dezembro de 2020.