CDU diz que Praia de S. Tiago "é lugar de resistência pelo direito à cidade"

A CDU esteve hoje na praia de S. Tiago, na Zona Velha da Cidade do Funchal, no âmbito de uma iniciativa política onde aludiu aos "lugares de resistência pelo direito do povo à cidade".

Na oportunidade, Edgar Silva, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal, realçou que "apesar de muitas tentativas para roubar a praia de S. Tiago ao povo do Funchal, apesar do estreitamento do acesso ao mar, a verdade é que o povo tem resistido e salvaguardado aquele lugar como espaço público". O dirigente comunista acrescentou que "quer com o PSD, quer com o PS, quer no Governo Regional, quer na CMF, foram ensaiadas diversas manobras para expulsar o povo do que ainda resta da praia de S. Tiago", sublinhando que, contudo, "tem havido capacidade de resistência para enfrentar a estratégia de dominação por parte dos poderosos da cidade".

Segundo Edgar Silva, "a Praia de S. Tiago é um lugar simbólico da luta do povo do Funchal pelo direito à cidade", vincando que "os governantes tudo fazem para pontapear o povo para fora de espaços que os senhorios da cidade querem turistificar e privatizar". Mas, acrescenta, "tal como a aldeia do Astérix na sua resistência à ocupação romana, também a Praia de S. Tiago resiste aos invasores que querem expulsar o povo do centro da cidade".

A candidatura da CDU à CMF exige, por isso mesmo, "a qualificação da Praia de S. Tiago", reivindicando à autarquia "o dever de investimento público para que aquela praia tenha melhores condições de acesso livre ao mar, em condições de segurança, no que resta da Praia de S. Tiago como a praia do povo do Funchal".