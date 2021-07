CDU lamenta ausência de espaços destinados ao parqueamento automóvel

A CDU esteve hoje no alto do Galeão, onde Fernão Rodrigues, cabeça de lista da CDU pela freguesia de São Roque, disse que, "nas zonas super-altas do Funchal, um dos problemas colocados pelas populações é o da ausência de espaços destinados ao parqueamento automóvel".

"Sem locais especificamente destinados ao estacionamento de viaturas colocam-se entraves à mobilidade e à qualidade de vida de quem reside nas zonas altas e super-altas do Funchal", afirmou.

Segundo Fernão Rodrigues, "a CDU tem soluções que garantem às populações melhores condições de vida".

"A CDU defende a criação de docas de estacionamento nos sítios, na proximidade das áreas habitacionais. Para tal, são necessários terrenos em cada uma das localidades, em cada um dos sítios, que deverão ser adquiridos pela Câmara Municipal do Funchal, devidamente infraestruturados, com a finalidade de garantir bolsas de estacionamento automóvel. Trata-se de um necessário investimento público para promover uma vida melhor para o povo das zonas altas e super-altas do Funchal", frisou.

Nesta iniciativa, também Edgar Silva, candidato da CDU à presidência da CMF, afirmou que "lamentavelmente, quer no tempo do PSD, quer agora com o PS, as desigualdades e injustiças sociais não param de crescer".

"Saiu o PSD, entrou o PS na CMF e os problemas continuam a agravar-se. Nem o PSD, nem o PS foram capazes de fazer na CMF com que o investimento público chegasse às localidades, onde vive a grande maioria da população", lamentou.