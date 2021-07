CDU solidária com os trabalhadores da PT/Altice

A CDU realizou hoje, dia 5 de Junho, uma acção de contacto com trabalhadores da PT/Altice na Madeira, com objectivo de demonstrar solidariedade para com os cerca de 300 trabalhadores alvo de um processo de despedimento colectivo por parte da empresa. Uma decisão anunciada no passado dia 22 de Junho e que abrange também a Região.

"A CDU está solidária com todos os trabalhadores da PT/ Altice que estão a ser vítimas de um processo de despedimento, processo que demonstra a forma repressiva e chantagista com que a administração da empresa tem tratado os trabalhadores", afirmou na ocasião Ricardo Lume.

Em nota de imprensa, a CDU salienta que "num ano em que no primeiro trimestre que a Altice Portugal obteve uma receita de 549,1 milhões de euros ou seja mais 5,1% face ao primeiro trimestre de 2020, que a administração da empresa pretende despedir cerca de 300 trabalhadores", pelo que considera este despedimento colectivo "uma verdadeira afronta aos trabalhadores que diariamente trabalham garantindo lucros fabulosos", ou seja, 204,3 milhões de euros nos primeiros 3 meses de 2021.

Face ao exposto os comunistas vão apresentar um voto de solidariedade para com estes trabalhadores na Assembleia Legislativa Regional e exigem intervenção do Governo da República na salvaguarda dos postos de trabalho.