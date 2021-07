IL Machico pede requalificação do Parque Desportivo da Água de Pena

"O Parque Desportivo de Água de Pena foi em tempos o orgulho e referência para a prática desportiva no município de Machico. Hoje encontramos um parque quase abandonado, com graves deficiências na sua manutenção, fruto do voltar costas do Governo Regional a Machico e da incompetência da Câmara Municipal em gerir este empreendimento", acusa a Iniciativa Liberal Machico através de comunicado, depois de ter visitado o local no último Sábado.

O partido propõe a requalificação do espaço, sugerindo que se a autarquia não é capaz de o gerir, seja concessionado a um parceiro privado, salvaguardando os interesses públicos e o acesso da população.