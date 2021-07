A manchete do seu DIÁRIO de Notícias desta terça-feira diz-lhe que a Segurança Social lidera queixas à Provedoria de Justiça. Pela primeira vez foram instruídas, em 2020, quase duas centenas de novas reclamações provenientes da Região.

Empresa que enterrou amianto recebeu 2,6 milhões do Governo. Este é o tema que surge com destaque fotográfico na primeira página. Adjudicações feitas nos últimos cinco anos, abrangem também as câmaras de São Vicente e Santana. Polémica leva PS a chamar ao parlamento a secretária do Ambiente e três entidades públicas.

Jardim apadrinha candidatura de Pedro Coelho. Ex-presidente aceitou ser mandatário do autarca, numa escolha que já está a gerar outras leituras políticas.

Madeira volta a receber ‘luz verde’ da Alemanha e intoxicações alimentares motivam processos-crime são outros assuntos destacados na capa.

