A candidatura da Iniciativa Liberal a Machico visitou, esta quinta-feira, 8 de Julho, o Parque Infantil de Água de Pena.

"Antes de mais, importa ressalvar que não somos contra este tipo de investimento, pelo contrário. Quem já nos conhece, sabe que uma das nossas preocupações e até uma das nossas bandeiras são os baixos níveis de natalidade existentes no nosso concelho e a importância em criar condições para que passe a haver maior número de nascimentos", começa por escrever o partido, para acrescentar: "O que não entendemos, de todo, é o tipo de estratégia adoptada pelo actual executivo relativamente ao investimento efectuado na construção deste parque infantil. Não se compreende o porquê de terem sido investidos nesta obra cerca de 200 mil euros desde a aquisição do terreno até a própria construção do parque infantil, quando, na realidade, já existe um parque infantil localizado no PDAP, cuja sua recuperação e expansão acarretaria ao município com toda a certeza a envolvência de valores manifestamente mais baixos se compararmos com o montante gasto no novo parque".

A IL Machico escreve ainda: Se o actual executivo tivesse optado pela recuperação do parque infantil do PDAP, seguramente iria valorizar aquele recinto, que actualmente se encontra no estado lastimável que todos sabemos, ou seja, em total degradação".

A Iniciativa Liberal Machico defende uma política de investimento para o município, focada na recuperação e melhoria das infraestruturas já existentes. Só não sendo possível reabilitar, é que o partido defende a criação de novos equipamentos.

"Esta situação é apenas um exemplo da falta de estratégia do executivo socialista e é mais uma situação em que estes colocam outros interesses acima dos dos interesses dos munícipes".