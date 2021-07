Miradouro do Guindaste dotado de instalações

O Miradouro do Guindaste, na freguesia do Faial, em Santana, será servido de casas de banho públicas e haverá uma possível exploração do espaço reservado a uma roulotte de forma a proporcionar aos visitantes condições de higiene e conforto dignas daquele espaço. Ao lado, um bebedouro servirá os visitantes nos dias quentes do Faial.

