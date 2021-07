Deputados do PS reuniram-se com delegação da Assembleia Nacional da Venezuela

Os deputados do Partido Socialista na Assembleia da República (AR), entre os quais a madeirense Marta Freitas, estiveram reunidos esta quarta-feira com a delegação da Assembleia Nacional da Venezuela, que está de visita a Portugal.

Os deputados venezuelanos e um representante da Comissão Exterior do governo interino de Juan Guaidó estão em deslocação ao nosso país, de modo a abordar a situação política e social naquele país da América Latina e com vista a recolher o apoio no apelo à realização de eleições livres.

O PS esteve representado pela deputada Marta Freitas, eleita pelo círculo eleitoral da Madeira e membro do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Venezuela, bem como por Lara Martinho e Paulo Pisco, respectivamente vice-presidente e coordenador da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Marta Freitas reitera a importância desta deslocação da delegação venezuelana, atendendo ao facto de aquele ser um país com uma expressiva comunidade portuguesa, em particular madeirense, defendendo a necessidade de ser estabelecido um regime livre e com justiça social.