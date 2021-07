Incêndio voltou a consumir casa devoluta no Funchal

Nove elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram esta manhã, pelas 6 horas, a combater um incêndio numa casa devoluta situada na Rua Bela de São Tiago, no Funchal.

As chamas não provocaram feridos e foram extintas com o apoio de uma viatura pesada de combate a incêndios. No local esteve também uma ambulância.

Aliás, esta não é a primeira vez que os bombeiros são chamados a extinguir incêndios nesta habitação, onde muitas vezes pernoitam pessoas em situação sem-abrigo. A vizinhança queixa-se do lixo ali amontoado, nomeadamente cartões, roupa velhas e diversos objectos, e admite temer pela sua segurança.