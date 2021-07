Confiança propõe requalificação do polidesportivo da Penteada em São Roque

O candidato da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, esteve esta manhã na Penteada, na freguesia de São Roque, para apresentar uma das propostas eleitorais na área do desporto, nomeadamente a requalificação do polidesportivo da Penteada.

Os socialistas querem criar as bases daquele que "poderá vir a ser no futuro um centro de alto rendimento de futebol de rua".



A visita contou com a presença do presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, bem como do candidato a vereador Álvaro Noite, com os pelouros da Juventude e Desporto, e ainda da candidata à Junta de Freguesia de São Roque, Filipa Abreu.



Miguel Silva Gouveia vincou que o projecto “visa reabilitar todo o espaço desportivo existente, que se apresenta, actualmente, obsoleto e degradado, potenciando a prática de futebol de rua, modalidade que tem tido uma evolução muito grande nos últimos anos na Região”.



O projecto apresentado representará um investimento de cerca de 100 mil euros e contemplará a requalificação do campo de futebol, com a colocação de um novo relvado sintético e a criação de balneários e de uma zona de aquecimento, bem como a instalação de iluminação artificial e de painéis solares térmicos.

O Centro de Futebol de Rua da Penteada seguirá as diretrizes da Associação CAIS, entidade que gere esta prática desportiva a nível nacional.