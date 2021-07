Arranque das obras no Centro de Dia de São Roque

Já arrancaram as obras no edifício do Centro de Dia de São Roque. A empreitada está orçada em poucos mais de 193 mil euros e deverá ficar concluída dentro de quartro meses (120 dias).

O contrato foi assinado pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, a meados do mês de Junho.

Na suas diferentes valências, o Centro de Dia de São Roque dá apoio a cerca de 50 utentes, havendo, por isso, necessidade de beneficiar e adaptar alguns espaços, designadamente na cave do edifício, de forma a poder a dar respostas às iniciativas programadas para a comunidade que frequenta este espaço.

Os trabalhos a realizar são essencialmente na cobertura e no piso da cave. "Ao nível da cobertura, será realizada a substituição da existente, em fibrocimento com amianto, por uma solução optimizada com melhor comportamento térmico, promovendo o conforto aos utentes e funcionários das instalações", deu conta a Secretaria tutelada por Pedro Fino.

Quanto à intervenção na cave, "serão corrigidas zonas com patologia de infiltração, beneficiadas as instalações sanitárias, incluindo adaptação a utentes com mobilidade reduzida, pintura de tetos e paredes, substituição de pavimento na escada e corredor, bem como a reparação do pátio exterior, abrangendo a correcção de anomalias estruturais existentes", refere a mesma nota.