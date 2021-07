Bom tempo convida a dia de sol e praia ou serra e ar puro

A previsão para este domingo, 11 de Julho de 2021, aponta para um dia de céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade a partir do final da tarde.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Haverá ainda uma pequena subida da temperatura máxima. Mas o maior risco vai mesmo para os raios ultravioleta, pelo menos na ilha da Madeira que, em todas as localidades, aponta para o máximo na escala. Ou seja, 11.

Portanto, seja para ir à praia, seja para ir à serra, importa manter a protecção habitual e recomendada para estas situações, sobretudo para as crianças. O dia estará muito bom para qualquer uma das opções, por isso, todos os cuidados são poucos para evitar uma insolação.

Atenção também aos churrascos, que devem ser realizados nos locais indicados para o efeito.

Continuando com a previsão do IPMA, no Funchal o céu estará pouco nublado ou limpo e vento fraco (inferior a 15 km/h), um cenário aliás em praticamente todo o arquipélago, com a excepção do Porto Santo, cujos raios ultravioletas estarão no 9, com previsão de alguma nebulosidade a 'proteger' do Sol.

Enquanto isso, no mar da costa Norte, as ondas de nordeste terão 1,5 a 2 metros e na costa Sul as ondas de sueste deverão atingir 1 metro, sendo inferiores a 1 metro na parte oeste.

A temperatura da água do mar é convidativa, 21/23ºC.