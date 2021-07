Centro de Congressos recebe espectáculo sobre direitos das crianças

Com o título 'Ninguém me cala - Só podemos fazer valer os nossos direitos quando os conhecemos', o IX Sarau de Ginástica é apresentado ao público a 6 e 7 de Agosto, no Centro de Congressos da Madeira.

Foi no âmbito do projecto 'A Viagem dos Direitos' na área da prevenção e promoção dos direitos da criança, que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Calheta desafiou o Núcleo de Actividades Rítmicas Expressivas da Escola EBS/PE da Calheta para adaptar a história 'Uma Aventura na Terra dos Direitos', de Paula Guimarães e produzir um espectáculo que aliasse ginástica, dança, música e teatro.

O evento conta com o apoio logístico e financeiro do município da Calheta. Os bilhetes custam 5 euros.