Equipa suíça já treina para o 'Madeira Underwater' no Porto Santo

A 18.ª edição do Campeonato do mundo de fotografia subaquática e 4.º campeonato mundo de vídeo subaquático, integrados no evento 'MADEIRA UNDERWATER', já mexe na ilha dourada. Uma equipa já se a treinar nas águas do Porto Santo. O director, Pedro Vasconcelos, mergulhou hoje com o, capitão da equipa helvética.

O director da prova disse ao DIARIO, que “neste momento está no Porto Santo uma equipa da selecção suíça, que é a equipa numero 1. Fritz é o capitão e está a adorar a ilha do Porto Santo".

“O líder da equipa helvética está a gostar muito das condições que a ilha dourada, tem ao nível subaquático”, disse Pedro Vasconcelos, que teve “oportunidade de conseguir mergulhar hoje com ele, num dos pontos de mergulho que será a CORDECA, último navio afundado no Porto Santo”.

Fritz já está na ilha do Porto Santo, “desde o início desta semana a reconhecer os outros pontos, e está super contente e desejoso de voltar em Setembro para realizar mais treinos para a competição em Outubro”.

O evento é organizado pela Associação da Natação da Madeira, com o aval da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas e Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas.