Vento na Madeira obriga a divergir pelo menos sete aviões, dois já aterraram

O vento forte na costa Sul está a condicionar hoje, pelo segundo dia consecutivo, o movimento no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Para já, e de acordo com a página do ANA, foram obrigados a divergir sete aviões com chegada prevista para esta manhã.

Um avião da TAP proveniente do Porto, um da Edelweiss Air oriundo de Zurique, um da Transavia de Amesterdão e outro da TAP proveniente de Lisboa não conseguiram aterrar na Madeira e foram para o Porto Santo.

Uma aeronave da Jet2 vinda de Manchester, um Tui de Lyon e um Iberia de Madrid, foram também obrigadas a divergir, tendo regressado à origem.

Cerca das 10:00, o quadro dos voos programados informava também que as ligações da TAP e da easyjet, com origem em Lisboa, com aterragens previstas na Madeira às 09:00 e 09:25 haviam sido canceladas.

De referir que o extremo das rajadas no Aeroporto ultrapassou os 100 kmh (101 kmh).

Entretanto, há dois aviões que já conseguiram aterrar no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Um avião da TUI, proveniente de Amesterdão aproveitou uma aberta e conseguiu fazer-se pista, tendo aterrado na Madeira às 11h19. Às 11h28, aterrou um segundo avião vindo de Paris.

Na sexta-feira, vários voos divergiram, outros regressaram à origem e alguns foram cancelados, embora algum abrandamento na velocidade do vento, tenha permitido que diversas aeronaves voos se fizessem à pista do Aeroporto da Madeira e os passageiros conseguissem chegar ao seu destino.

Esta situação deve repetir-se ao longo do dia de hoje.

Também a capitania do Porto do Funchal emitiu hoje uma nota comunicado o prolongamento do aviso de vento forte para a orla costeira da Madeira divulgado na quinta-feira até às 06:00 de domingo.

A autoridade marítima regional mantém a recomendação de que todas as embarcações devem permanecer nos portos de abrigo devido ao "vento muito forte".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já cancelou o aviso amarelo em que tinha colocado a costa sul da Madeira, estando a região sem qualquer tipo de alertas meteorológicos.