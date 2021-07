Provedora pede "mais confiança"

"Nós cumprimos as regras". Afirmação da provedora Nélia Martins, que soou a recado ao bispo do Funchal. Foi desta forma que a provedora da Santa Casa da Misericórdia de Machico fez a introdução da sua intervenção.

Sobre a "firme e secular prova de amor incondicional" que é a longa história da Misericórdia de Machico, Nélia Martins pede "um pouco mais de confiança" pela instituição que dirige desde 2017.

Com 191 funcionários, é o maior empregador privado do concelho. Alberga 77 idosos em lar, 10 utentes no centro de dia 109 crianças no infantário, neste particular, com 27 em lista de espera e 7 recusados.

Com um saldo positivo de 55 mil euros no último ano económico, a provedora que afastou em 2016 o até então 'eterno' provedor Luís Delgado, conclui que a Santa Casa da Misericórdia de Machico nos últimos anos "reconquistou a confiança da comunidade local e regional".

"A Santa Casa vale muito mais do que aquilo que por vezes se quer fazer crer", concluiu.