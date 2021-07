Barreto com “confiança redobrada no CDS”

“O futuro do CDS está assegurado”. Esta foi uma das conclusões do líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, no encerramento da 'Convenção Autárquica do CDS', realizada no auditório Maestro Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

Rendido às 26 intervenções que mostraram a “qualidade” e a “competência” dos autarcas do CDS, Rui Barreto enalteceu “a alma do CDS” que deixou o líder regional com “confiança redobrada” quanto ao futuro do partido.

Além disso, se há “marca que muito orgulha” o CDS é o partido não ser feitos de promessas, mas feitos de “exemplos”. As “contas certas” na única Câmara onde o CDS é poder na Região, Santana, foi exemplo a “usar e abusar”, reforçado pelo facto de Santana ser “a câmara do pais que paga mais rápido aos fornecedores”, afirmou.

A menos de três meses das eleições autárquicas, Barreto apontou sete razões para votar no CDS. Entre outros motivos, assegurou que o CDS é “um partido de causas e não um partido de modas” e outra característica que destacou “tem aversão aos impostos”.

O presidente regional do CDS, e também secretário da Economia, fez questão de agradecer aos profissionais da saúde e da protecção civil o empenho e dedicação patentes neste “trabalho estoico” contra a pandemia da Covid-19, para concluir que “fomos a Região que melhor se preparou” para enfrentar a grave crise sanitária. Oportunidade para “relembrar o contributo, também do CDS, para este governo” e deixar claro: “temos muito orgulho do que somos e do que fazemos”, disse.

Com listas próprias apenas em três concelhos da Madeira – Santana, Câmara de Lobos e Santana -, Rui Barreto pediu aos autarcas/candidatos que não façam promessas por tudo e por nada.

De resto, convicto que o partido vai manter-se unido, terminou os quase 20 minutos de intervenção com redobrados elogios aos três cabeças de lista do CDS nos concelhos onde concorre ‘contra’ o PSD. A começar pelo “vereador do povo”, Amílcar Figueira, (re)candidato por Câmara de Lobos, passando pelo “mais genuíno dos autarcas do CDS”, Gabriel Neto, presidente da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha e candidato à Câmara Municipal da Calheta, e a culminar, a desejar a continuidade de Dinarte Fernandes na presidência da “câmara modelo”, Santana.