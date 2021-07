Bandeira azul hasteada na Praia dos Reis Magos

Foi hoje hasteada a bandeira azul na Praia dos Reis Magos, no Caniço.

O galardão foi hasteado com um hiato de tempo em relação à Praia das Palmeiras, em resultado das obras que estão a decorrer na promenade.

No entanto, a empreitada não impediu que aquele espaço balnear "fosse merecedor do galardão que atesta a boa qualidade das águas, sendo também um sinal claro do cuidado com que estão a ser feitas, devidamente seguidas pelas autoridades competentes".

Muito brevemente esta praia irá contar com um novo acesso ao mar em 'deck' de madeira e escadarias de acesso.

A cerimónia contou com a presença do vereador Jaime Silva.