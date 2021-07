Reforço de meios empregue nas buscas por cidadão polaco

Numa nota, o Serviço Regional de Protecção Civil informa que persistem as buscas para a localização do cidadão polaco que se encontra desaparecido, desde anteontem, nas serras da zona oeste da ilha da Madeira.

Às 18 horas estavam envolvidos 38 operacionais e 12 veículos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, dos Bombeiros Sapadores do Funchal, do Corpo de Polícia Florestal, da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana e Serviço Regional de Proteção Civil.

Destaca-se, dentro destes meios, a presença de cinco binómios cinotécnicos, dois drones e a utilização do meio aéreo multimission no rastreamento do local.