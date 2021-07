JP Funchal congratula-se com recuperação da Estação de Comboio do Monte

Uma comitiva da concelhia da Juventude Popular (JP) do Funchal visitou, hoje, o Centro Interpretativo do Comboio do Monte, que nasceu da recuperação da antiga estação de comboio no Largo da Fonte.

Em Fevereiro de 2020 o presidente da JP Madeira fez uma publicação nas redes sociais que na altura levantou bastante burburinho e mereceu alargado destaque da comunicação social sobre o estado em que se encontrava este edifício. Nessa altura, muita gente ficou um pouco incomodada com essa posição, mas hoje com esta obra pronta podemos confirmar que foi a atitude certa, no tempo certo. Simão Ferreira, presidente da JP Funchal

A JP Funchal “acredita que esta obra pode ser bastante importante para dar um novo impulso ao Largo da Fonte e a todo o Parque Leite Monteiro que perdeu grande parte da sua atractividade também por causa da queda da árvore e espera que este tenha sido apenas o primeiro passo de uma intervenção mais profunda que é necessária nesta área tão importante para o turismo Regional."