História da Autonomia da Madeira apresentada esta quarta-feira

O evento de lançamento da obra ‘Dicionário Breve de História da Autonomia da Madeira’ de autoria do professor universitário e historiador, Paulo Miguel Rodrigues, acontece esta quarta-feira, 30 de Junho, nos jardins da Quinta Magnólia.

O livro que descreve dados históricos e apresenta factor relevantes sobre a história da autonomia da madeira, pretende constituir-se instrumento de apoio à aprendizagem, nos diversos níveis de ensino e fomentar o conhecimento sobre a Autonomia Regional.

A edição contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Direção Regional de Cultura. A obra apresenta-se com uma linguagem simples, leitura rápida e esclarecedora.

A Autonomia não se pode cristalizar. Exige-se dinâmica e evolutiva, para que se aperfeiçoe, progredindo. Paulo Miguel Rodrigues

O evento de lançamento acontece na véspera do Dia da Região e conta com a presença de diversas figuras políticas, militares e religiosas, das quais discursam o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, e o autor da obra, Paulo Miguel Rodrigues, moderados pelo Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Sobre o autor

Paulo Miguel Fagundes De Freitas Rodrigues é doutorado (2007) em História Contemporânea, pela Universidade da Madeira. Realizou os seus estudos de licenciatura (1992) e de mestrado (1999) na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Actualmente, é Professor Associado na Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, onde lecciona desde Janeiro de 1995.

É coordenador científico do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da UMa (CIERL), investigador do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da U. de Coimbra (UC-CIEC) e do Centro História, Territórios e Comunidades (HTC-NOVA-FCSH).

É especialista em História Política e Institucional e das relações internacionais, tem vários trabalhos académicos ou de divulgação publicados em Portugal e no estrangeiro, com particular incidência sobre as questões da Autonomia.