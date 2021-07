Cotação do barril de Brent sobe 1,92% para 75,55 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em setembro encerrou ontem no mercado de futuros de Londres em alta de 1,92%, para os 75,55 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a cotar 1,43 dólares acima dos 74,12 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent manteve a tendência altista, apesar de os analistas admitirem a possibilidade de algum dos membros da OPEP+ - aliança da Organização dos Países Exportadores de Petróleo com outros produtores -- decidir aumentar a sua produção, de forma unilateral, falhado que foi um acordo sobre as quotas individuais de extração.

Às interrogações sobre o futuro do fornecimento de petróleo soma-se o esperado aumento da procura, à medida que alguns países, como EUA e Reino Unido, levantam restrições socioeconómicas impostas pela pandemia.