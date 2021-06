Madeira recebe Festival Mental

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, a Madeira recebe pela primeira vez, de 18 a 20 de Junho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o Festival Mental. Um festival português de cinema e de informação que visa promover a saúde mental e a sua literacia, bem como o estigma na sociedade em geral.

As 'M-Talks' terão em destaque a ecoansiedade, depressão e somatização, que contará com a presença de várias especialistas.

Para o evento está também previsto o 'M-Cinema: Mostra Internacional de Curtas e Longas-Metragens', que terá um conjunto de 14 filmes seleccionados através da 'Open Call 2021' e que, mesmo originários dos quatros cantos do mundo (filmes dos EUA a Portugal, Israel, Argentina e Canadá), comungam entre si por abordarem uma temática sempre relacionada com a saúde mental.

No último dia, realiza-se o 'My Story My Song', uma atuação do músico André Viamonte com músicos madeirenses do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira.