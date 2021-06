Associação de Paralisia Cerebral recebe mobiliário doado pelo IDR

A Associação de Paralisia Cerebral da Madeira celebrou um protocolo com o Governo Regional que vai possibilitar a doação de praticamente todo o mobiliário que pertencia ao Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR). Falamos não só de cadeiras, mas também de secretárias e acrílicos, na sequência de uma alteração de instalações.

Estas alterações no espaço do IDR decorrem da necessidade de aumento de espaço, uma vez que conta com mais funcionários, sendo ainda preciso adaptar-se a novas regras como é o caso do distanciamento físico.

O vice-presidente do Governo Regional, que participou na celebração do protocolo, explicou ainda que as obras estão a decorrer, sendo que a APCM vai receber esta ajuda. “Desta forma, o Governo Regional ajuda uma entidade como está, que está sempre carenciada de meios”, indica Pedro Calado, reforçando o cariz social do executivo madeirense.

O governante recordou o apoio financeiro que é dado à instituição para obras de melhoria e de sustentabilidade energética.