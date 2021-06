Centro de Congressos da Madeira recebe espectáculo de ginástica

O Centro de Congressos da Madeira será palco de um espectáculo de ginástica impactante que promete sensibilizar o público de uma forma muito particular. Nos dias 6 e 7 de Agosto, ginástica, dança, música e teatro vão invocar a temática dos direitos das crianças e a ideia é alertar os espcetadores para possíveis situações de risco.

A garantia foi deixada, esta manhã, pela organização, a cargo da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Calheta (CPCJ) e do Núcleo de Actividades Rítmicas Expressivas (ARE), na conferência de imprensa de apresentação do IX Sarau de Ginástica, que decorreu no Centro Cívico do Estreito da Calheta.

'Ninguém me cala – só conseguimos fazer valer os nossos direitos quando os conhecemos', assim se intitula o espectáculo, cujo tema surge no âmbito da comemoração dos 30 anos da adopção por Portugal da Convenção dos Direitos da Criança e do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, conforme explicou Anabela André, presidente da CPCJ da Calheta.

Já Clara Gouveia, professora orientadora do Núcleo de ARE, acrescentou que a ideia deste IX Sarau é não só dar a conhecer à comunidade o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, mas também angariar fundos para continuar a desenvolver este projeto e, claro, sensibilizar para a importância de conhecer os direitos das crianças.

O espectáculo sobe ao palco no dia 6 de Agosto, às 21h30, e no dia 7 haverá duas sessões, uma às 18 horas e outra às 21h30. O ingresso terá um valor de 5 euros e poderá ser adquirido na bilheteira do Centro de Congressos ou então através de qualquer um dos elementos do núcleo. A responsável fez saber que está a ser estudada a hipótese de aquisição dos mesmos através de uma plataforma on-line.

Ainda no decorrer da conferência de imprensa, o presidente da EBS/PE da Calheta, Bernardo Gouveia, realçou a importância destas atividades para os alunos e aproveitou a oportunidade para elogiar todo o trabalho desenvolvido por este Núcleo.

Já o presidente da Câmara Municipal da Calheta mostrou-se feliz pelo regresso do Sarau de Ginástica, neste momento de retoma de actividades desportivas e culturais.

“O Sarau de Ginástica dispensa grandes apresentações porque a qualidade que nos têm habituado ao longo dos anos é a garantia do sucesso deste evento”, disse Carlos Teles, elogiando toda a dedicação do grupo.

Para o presidente, associar a ginástica ao tema dos direitos da criança é a receita garantida para o sucesso deste evento que, este ano em particular, assume uma dimensão regional por realizar-se no Centro de Congressos da Madeira.

A secretária regional da Inclusão e Cidadania, Augusta Aguiar, também esteve no local e elogiou o tema escolhido para o Sarau, considerando-o uma iniciativa “muito feliz”. “A arte tem de causar o efeito de reflexão e esta é sem dúvida uma excelente forma de chegarmos à sociedade, uma sociedade que queremos mais justa e mais solidária”, sublinhou, elogiando o determinante papel de proximidade das CPCJ e das escolas no que diz respeito à promoção dos direitos das crianças e jovens.