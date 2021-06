Festival Aleste regressa à Barreirinha

O Festival Aleste regressa no dia 26 de Junho e conta com muitas novidades.

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado na edição impressa desta quarta-feira, 2 de Junho, o Complexo Balnear da Barreirinha dará palco à próxima edição deste arraial de praia, que promete uma combinação perfeita entre gastronomia e música.

Sem perder a sua essência, o Festival traz um novo conceito, para além do alegre convívio em torno de música, já característico, o Aleste apresenta um - restaurante pop-up - possibilitando uma experiência gastronómica a cargo da dupla Bernardo Agrela e Cide Gonçalves, que vem complementar o cartaz musical.

A Barreirinha prepara-se para receber, no sábado, 26 de Junho, Rui Reininho, a dupla David e Miguel, os franceses Faux Real, a pianista Mariana Camacho e o projecto Inóspita.

O evento carece de reserva prévia para mesas de cinco pessoas, pelo preço total de 75 euros. A entrada no restaurante pop-up estará aberta entre as 16h30 e as 18 horas, o Festival decorre até às 23 horas.

As reservas devem ser feitas através do email [email protected].

Rui Reininho, ilustre nome da cultura pop rock portuguesa, vocalista dos GNR, apresenta o novo single - 'Animais Errantes' - tema de antestreia do seu segundo álbum de originais a solo - '20.000 Éguas Submarinas' - com edição prevista para este mês. A actuação no Funchal será uma das primeiras de 2021.

A dupla David e Miguel estreia-se no Funchal, onde além de apresentar o seu espectáculo 'Palavras Cruzadas', vai estar em residência artística, que dará origem à saída de um novo LP, em homenagem à cidade do Funchal.





Os Faux Real, irmãos Virgile e Elliott, têm chamados a atenção, através das suas energéticas performances ao vivo, dos amantes de indie e do mundo da moda. A sua estreia em território português contará com o seu mais recente EP, co-produzido por Tame Impala e Jay Watson.

A madeirense Mariana Camacho, que estudou piano com Olga Kuts, tem vindo a afirmar-se como cantora. Para a actuação no Funchal, traz "O tempo de baixo, o tempo de cima ou o mundo está a girar, o seu primeiro registo discográfico a solo, onde nos propõe uma viagem sobre os pontos de interceção entre o local e o global, onde cabem Caetano Veloso e John Cage, aliens, pescadores e ceifeiras".



O projecto Inóspita é da guitarrista lisboeta Inês Matos, que vem ao Funchal para uma estreia a solo no palco que pisou como guitarrista de Lena D’Água. Agora traz o seu primeiro disco de originais a solo, onde apresenta "canções exclusivamente à guitarra, apoiada em pedais de efeitos, que nos levam ao universo jazz, pop e folk anglo-saxónico", resultado de uma residência artística no Porto Santo.