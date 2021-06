Covilhã recebe encontro nacional de jornalistas de meios regionais

A Covilhã, no distrito de Castelo Branco, vai acolher a primeira edição do Encontro Nacional de Jornalistas de Meios Regionais, uma iniciativa promovida pelo projecto Re/media.Lab da Universidade da Beira Interior (UBI).

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a organização explica que o evento decorrerá de 30 de Setembro a 2 de Outubro com o mote "Jornalismo nos Meios Regionais no Séc. XXI: Práticas, Deontologia e Formação".

"É um encontro que se pretende abrangente e uma oportunidade para, entre jornalistas, debatermos os desafios que se colocam à profissão e também aos modelos de negócio que estão associados ao setor", refere o presidente da comissão organizadora, Nuno Francisco, que é citado na nota.

Igualmente citado, o presidente do Re/media.Lab, João Correia, salienta que este evento será uma "grande reunião de jornalistas", que irá ao encontro do interesse "cada vez maior" que o jornalismo de proximidade suscita.

Além de jornalistas, também estarão presentes académicos e responsáveis pela definição de políticas públicas, bem como representantes do sector.

Em virtude da pandemia, o evento está ser preparado para decorrer em modo híbrido, aliando o presencial e o digital, sendo que no formato presencial terá número limitado de pessoas.

"Vamos desencadear o debate durante os próximos meses, no continente e nas regiões autónomas, para que todos os jornalistas tenham a oportunidade de participar. No encontro propriamente dito, teremos um jornalista por distrito, que assumirá o papel de porta-voz daquilo que for debatido", revela Nuno Francisco.

O programa, que se encontra em construção, terá como principais eixos de debate questões relacionadas com as práticas, a deontologia e a formação.

A nota também salienta que uma das intenções da organização passa proporcionar aos jornalistas dos media regionais momentos de formação.

O Re/media.Lab - Laboratório e Incubadora de Media Regionais é um projeto sediado no LabCom - Comunicação e Artes, unidade de investigação da Faculdade de Artes e Letras da UBI.

Iniciado em Maio de 2018, o projecto decorre até Janeiro de 2022 e conta com o cofinanciamento do Centro 2020, Portugal 2020, União Europeia (FEDER) e a Fundação para Ciência e Tecnologia.