Dez mortos e vários feridos em despiste de autocarro em serra do Rio de Janeiro

Pelo menos 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas depois de um autocarro se ter despistado perto da cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, anunciaram hoje as autoridades.

O acidente ocorreu por volta das 04:30 locais (08:30 em Lisboa) de hoje numa autoestrada que liga Brasília ao Rio de Janeiro, referiu a Polícia Rodoviária Federal, em comunicado.

O autocarro pertence à empresa Estrela Guia Turismo e transportava 47 pessoas, segundo as autoridades.

O veículo saiu de Belo Horizonte com destino ao bairro turístico de Copacabana, no Rio de Janeiro, mas despistou-se durante a descida da serra e tombou junto à berma, numa zona arborizada.

Segundo a imprensa local, oito das vítimas mortais são mulheres e uma é menor de idade.

Duas pessoas estão em estado grave e outra dezena sofreu ferimentos considerados "moderados", tendo sido transportadas para hospitais da região, segundo o corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

O presidente da Câmara de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou em comunicado que se iniciou uma "grande operação de socorro" para ajudar as vítimas.

A empresa adiantou que está a colaborar com as autoridades brasileiras para esclarecer as causas do acidente.