Autoridades marroquinas detêm quase 300 migrantes que tentavam chegar a Ceuta

Centenas de migrantes que tentavam chegar ao enclave espanhol de Ceuta por terra e por mar foram detidos este fim de semana pelas forças de segurança de Marrocos, noticiou hoje a televisão estatal marroquina.

Segundo a emissora estatal marroquina Medi 1 TV, 294 migrantes da África Subsariana foram detidos no sábado quando tentavam entrar em Ceuta.

Foram ainda detidos pelas autoridades 61 marroquinos acusados de facilitar as tentativas de migração, também de acordo com a Medi 1 TV.

As tentativas de travessia ocorreram após um aumento de publicações nas redes sociais a incentivar os migrantes a irem para Ceuta, uma cidade espanhola na costa norte de Marrocos. Em resposta, as autoridades marroquinas e espanholas reforçaram a segurança e restringiram a deslocação em direção à região.

Entretanto, o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, preside na segunda-feira por videoconferência a uma reunião de coordenação sobre a atual situação em Ceuta, com vários ministros.

Cerca de 72.000 pessoas entraram na cidade autónoma espanhola de Ceuta, situada no norte de África, em 24 horas no início de agosto e 70.000 já voltaram a Marrocos, segundo dados das autoridades de Espanha.

Pelo menos 90 pessoas morreram em ambos os lados da fronteira, segundo números oficiais, enquanto os grupos de defesa dos direitos humanos reportaram números mais elevados.

Ceuta, um pequeno território de 80.000 habitantes situado no extremo norte de Marrocos, banhado pelo estreito de Gibraltar, é uma das duas fronteiras terrestres entre África e a Europa, juntamente com o outro enclave espanhol de Melilla.