Associação de Promoção da Madeira e Time Out Portugal lançam guia on-line dedicado ao destino

A Associação de Promoção da Madeira e a Time Out Portugal lançam um 'hub' digital repleto de conteúdos únicos e exclusivos sobre o destino.

Na plataforma é possível encontrar artigos, listas e reportagens, desde os preparativos até à estadia, e experiências que os visitantes podem usufruir.

Este novo projecto insere-se numa ambiciosa estratégia da Time Out Portugal para chegar a novas cidades e territórios do país, indo além das apostas ganhas em Lisboa e no Porto.

Para a Associação de Promoção da Madeira este guia vem dar continuidade à estratégia de promoção do destino através de plataformas multilíngues, que chegam a um vasto número de utilizadores e colocam à sua disposição ainda mais informações, conteúdos qualitativos e dinâmicos que demonstram todo o potencial da Madeira.

O guia on-line acaba de ser lançado e está disponível de forma gratuita, em português e inglês.