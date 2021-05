Madeira entre os destinos que mais recuperaram “tráfego e lugares oferecidos pelas companhias”

“Somos dos destinos turísticos que mais rapidamente recuperaram tráfego e lugares oferecidos pelas companhias. Teremos novas companhias a operar connosco e ainda temos o efeito da Jet2 que começa daqui a dias. Temos todos os indicadores para perceber que não havendo nada de extraordinário, que possa pôr em causa este processo, a resposta vai ser muito boa”, disse o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, na cerimónia de assinatura de um contrato-programa entre o Governo Regional e a Associação de Promoção da Madeira, que dota aquela entidade de mais dois milhões de euros para alocar a despesas relativas à promoção nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo.

Numa altura em que o mercado turístico respira de alívio, com destaque para a chegada dos britânicos, o governante diz que os números são animadores, mas que “temos de deixar o tempo decorrer”. “Em Maio tínhamos 7.500 lugares disponíveis nos aviões, em Junho passamos para 21 mil lugares. Estamos sensivelmente 10% abaixo do que tínhamos em 2019. Portanto, a recuperação está a ser relativamente rápida, para aquela que era a nossa realidade em 2019”, disse, acrescentando que os aviões estão a vir com uma ocupação bastante elevada, o que era outra das preocupações do sector.

Na ocasião, Eduardo Jesus referiu-se ainda à nova Marca Madeira, cuja “receptividade tem sido a melhor possível”, sobretudo porque “incorpora em si um trabalho que teve a ver com uma nova segmentação e com o desejo de atingir mercados que anteriormente não estávamos a atingir” e “isso tem sido reconhecido internacionalmente”.

O contrato-programa entre o Governo Regional e a Associação de Promoção da Madeira, no valor de dois milhões de euros, para serem alocados às despesas inerentes à realização de um conjunto de acções de acolhimento, acompanhamento e encaminhamento de passageiros nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, representa mais um passo para a certificação da qualidade do destino.

As acções, já em curso, passam pela oferta de um kit de boas-vindas que inclui uma máscara de proteção individual, projeção de vídeos promocionais do destino em zonas de espera e para a realização de testes e controlo médico, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, disse ser uma “operação pesada”, não só pela quantidade de recursos humanos que lá estão todos os dias, mas por toda a estrutura lá montada, sobretudo num período de pandemia. “É exactamente nestes períodos que temos de duplicar a nossa acção”. O turismo representa mais de 26% do PIB da Região Autónoma da Madeira, “razão pela qual este dois milhões estão muito bem empregues”.