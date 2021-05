Governo assina contrato-programa com Associação de Promoção da Madeira

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, assina amanhã, dia 31 de Maio, um contrato-programa com a Associação de Promoção da Madeira.

Este protocolo tem como finalidade "a comparticipação financeira das despesas para o corrente ano inerentes à realização de um conjunto de acções de acolhimento, acompanhamento e encaminhamento de passageiros nos aeroportos da Madeira e Porto Santo", informa a tutela em nota de imprensa.

A cerimónia de assinatura está agendada para as 14h30 na sede da Associação de Promoção da Madeira, no Funchal, e contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, do presidente da Associação de Promoção da Madeira e do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.