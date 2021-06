Associação de Ténis de Mesa da Madeira organizou 1.ª Concentração ‘Óptica da Sé’

A 1.ª Concentração ‘Óptica da Sé’, evento destinado a atletas do escalão de Sub-15, decorreu no sábado passado, no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo.

Nos Sub-15 Femininos, Victória Diaciuc (CD São Roque) venceu a poule principal, Sara Ferreira (ACM Madeira) foi segunda classificada e Marta Silva (AD Galomar) fechou o pódio. Margarida Correia (CTM Ponta do Sol) venceu a Poule B, Carolina Gomes (CD São Roque) venceu a Poule C e Madalena Andrade (CTM Ponta do Sol) foi a vencedora na Poule D.

Em Sub-15 Masculinos, Rodrigo Gouveia (CD São Roque) foi o vencedor da poule principal, Francisco Miranda (CD 1º de Maio) ocupou a segunda posição e Lourenço Sardinha (AD Galomar) foi terceiro classificado. Lourenço Lemos (AD Galomar) venceu a Poule B, Gustavo Ribeiro (CD 1º de Maio) venceu a Poule C, João Vieira (CD São Roque) venceu a Poule D e finalmente, na Poule E, o vencedor foi Afonso Freitas (CD Esc. Santa Cruz).