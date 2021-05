Estilista André Pereira revela 'WALLI' e fecha em grande o Moda Madeira Digital

André Pereira, um dos estilistas madeirenses mais criativos dos últimos anos, também em termos de apresentação das suas colecções, revela esta sexta-feira as suas novas propostas no âmbito do Moda Madeira Digital, projecto 'on-line' da Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM).

Leia mais na edição impressa do DIÁRIO de sábado. Entretanto leia a explicação do vídeo.

Vídeo é uma instalação artística formada por 6 actos

Acto 1: Prelúdio ao céu

"Aqui os nossos artistas estão em escadas direccionadas ao infinito, uma ode ao poder criativo do artista, pois não podemos ter limites na forma que criamos e o caminho é feito a subir, a aprender sendo esta escada símbolo de resiliência".

Acto 2: 3 passos atrás

"Uma vez,, a minha amiga Mariana Sousa disse-me: 'Por vezes é preciso darmos uns passos atrás na nossa vida , para percebermos o que queremos para o futuro'. Inspirado por essa conversa, os nossos modelos estão em avanços e recuos , dando 3 passos atrás, para poderem percorrer o caminho que para eles está destinado. Uma homenagem à humildade do artista."

Acto 3: Confronto

"Aqui, os nossos artistas representam a distorção entre o passado e o futuro , eles estão em confronto. Utilizei a técnica da artista Marina Abramovic, que consiste em sentar-se em frente de alguém e olhar fixamente para a pessoa de forma a extrair alguma emoção ou reacção. Aqui, o método foi destorcido pela justaposição em passado (o que foi) e futuro (o que será)."

Acto 4 : Tela branca

"Já imaginaram entrar num universo paralelo onde tudo estivesse por criar? Aqui faço referência à limpeza que o artista tem de fazer entre projectos, na respiração e inspiração que é necessária para fazer a arte nascer, eles aqui estão em movimento mas não há música, só palavras que preenchem o branco e tornam o acto 4 o mais misterioso de todos."

Acto 5: distopia

"Aqui entramos num universo utópico onde não há género, onde existe abertura, onde o ritmo dita a regra, e a batida e sinal da construção mais desconstruída que o ser humano pode ter, a liberdade de ser quem quiser."

Acto 6 : Prelúdio

"Numa homenagem a Leonardo da Vinci e a sua última ceia, recrio a cena , mais aqui os meus apóstolos estão de costas voltadas e o meu cálice , é uma TV, é aqui que escondo o Segredo, é aqui que o enigma ganha mais impacto, fazendo a audiência pensar. A voz guia o espectador, e o mote final é um simples: NÃO SE ESQUEÇAM".

Ficha técnica do vídeo :